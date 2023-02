Il teatro Comunale annuncia che, per sopraggiunti e improrogabili impegni di lavoro del maestro Federico Maria Sardelli, la presentazione del suo libro, ‘L’affare Vivaldi’, in programma per oggi pomeriggio alle 17 al Ridotto nell’ambito della rassegna ‘Storie d’opera, la lirica raccontata nei libri’, viene rimandata a data da destinarsi. ‘Storie d’Opera’ è il ciclo di incontri volto ad avvicinare al mondo della lirica seguendo un percorso inusuale, attraverso una serie di pubblicazioni che ne trattano aspetti particolari.