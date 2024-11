Rime e bolle di sapone a teatro. La magia di scena in Pandurera

CENTO

In arrivo, alla Pandurera, domenica alle 17, "Rime insaponate" uno spettacolo adatto a tutti che nasce dalla passione di Alekos per le bolle, per le rime, per l’incontro, e per il racconto. Al termine dello spettacolo, Conad offrirà una merenda a tutti i bambini presenti in sala. Creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre, la bolla di sapone, il testo teatrale in rima, è un affabulazione che stimola l’immaginazione. La narrazione è tutta animata dal desiderio di realizzare un sogno: uno spazio da condividere, ideato per coinvolgere gli altri nel gioco della scena. Ne risulta un racconto lieve e autobiografico che propone valori come l’importanza del sorriso, del rispetto reciproco, del coraggio di sognare, della saggezza di godere dei momenti di bellezza. Rime insaponate è un gioco che con semplicità allena al rito della rappresentazione e coniuga il teatro d’attore e di racconto con alcuni elementi tipici dello spettacolo di strada, dal sapore vagamente circense, come la propiziatoria iniziale, o il numero con il volontario, attraverso un completo repertorio di tecniche che va dalla piccola magia, alla produzione di bolle di tutte le forme e misure, tramite manipolazione e tramite l’uso di artigianali attrezzi d’ogni genere e dimensione per giocare con l’aria, col fumo, col vapore e produrre effetti e sorprese che è bene non anticipare. La colonna sonora, d’autore, è stata composta ad hoc per accompagnare e sostenere con una precisa drammaturgia musicale la narrazione e l’effervescente crescendo.

Laura Guerra