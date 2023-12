"Rimossa la corona". Anpi denuncia i vandali

"La segreteria provinciale dell’Anpi ha provveduto a denunciare alla Questura di Ferrara la rimozione, da parte di ignoti, della corona d’alloro, deposta dall’Anpi il 15 novembre di quest’anno, di fronte alla lapide che ricorda i martiri dell’ eccidio del Castello Estense, avvenuto il 15 novembre 1943. Questo grave episodio si è ripetuto per la seconda volta dopo l’anno scorso. Atto grave l’aver rimosso questo simbolo con cui si vuole, ogni anno, insieme a molti altri ferraresi, rendere memoria a 11 martiri trucidati dai fascisti". Così Anpi comunica di aver denunciato i vandali responsabili della rimozione della corona. Non solo. "Come ci ricordava Piero Calamandrei – continua Anpi – durante la commemorazione del 15 novembre 1950 - sempre per non dimenticare: ’ Non bisogna lasciare che questi morti, che sono e debbano rimanere , in questo tempo di dubbi, la nostra certezza più viva. Morti per un ideale di umanità che consapevolmente fecero getto della loro anima, per salvare ai figli e ai nipoti la libertà e la giustizia. Sono morti , ma segnano a noi vivi il cammino: e se ci sembra che si allontanino, vuol dire che siamo stati noi, che non abbiamo saputo tenere il loro passo e raccogliere il loro messaggio, mantenendo la continuità del loro impegno’". Anpi

denuncia questo ennesimo grave atto: "Che si somma a quelli avvenuti in questi anni nel nostro territorio: i simboli nazisti sulla porta della palestra delle scuole di Porotto, nella scuola del Barco, nella Sede del PD di Porotto, nella zona di viale Krasnodar e in via Scandiana ed altri. La Segreteria provinciale riafferma l’impegno comune di tutti i cittadini a prevenire tali atti, educare e difendere i valori della democrazia".