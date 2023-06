Rimosse dopo mesi le bacheche elettorali

Il Consiglio comunale dei ragazzi chiama e il sindaco risponde. È successo a Vigarano Mainarda dove l’Amministrazione Comunale ha risposto velocemente ad una richiesta che arrivava dai ragazzi, ovvero mettendo in atto la rimozione delle plance elettorali che si trovavano di fronte alla Scuola Media. Grandi pannelli di metallo che impedivano la visuale, creavano un ostacolo e che nulla avevano a che fare con i ragazzi. "Abbiamo accolto con grande attenzione la richiesta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di rimuovere le plance elettorali – conferma il sindaco Davide Bergamini –. Riteniamo che sia fondamentale ascoltare le voci dei giovani cittadini, rispondere alle loro esigenze e dare un giusto esempio poiché rappresentano il futuro di Vigarano. Era giusto tradurre in azioni concrete le loro richieste". Poi un appunto: "Vogliamo una Vigarano migliore – sottolinea il sindaco – e la rimozione delle plance elettorali è un altro segno tangibile di questo cambiamento che stiamo portando avanti". Ma non si tratta solo di Vigarano Mainarda: le plance elettorali sono state rimosse anche a Vigarano Pieve e a Borgo, restituendo decoro agli spazi comunali che erano precedentemente occupati da queste strutture temporanee. "L’obiettivo – aggiunge il sindaco – è di valorizzare e preservare i nostri spazi pubblici per il beneficio di tutta la comunità". Da qui un ringraziamento per l’indicazione e per il suggerimento: "Ci teniamo a ringraziare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Sindaco dei Ragazzi Simone Carletti – sottolinea Bergamini – per aver inoltrato questa richiesta e per la collaborazione attiva nel mettere in atto questo cambiamento. Continueremo a lavorare con determinazione per soddisfare le esigenze della nostra comunità".

cl.f.