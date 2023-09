Rimozione amianto al cimitero di Copparo: lavori per 31mila euro

Sono iniziati lunedì i lavori al cimitero di Saletta. L’intervento, affidato alla ditta Inteco, prevede la rimozione del manto di copertura in amianto (già eseguita) e la successiva installazione di una nuova copertura in lastre metalliche. L’opera, per un importo di oltre 31mila euro, si inserisce in un programma di messa in sicurezza in cui il Comune ha investito circa 415mila euro. Fra le opere prioritarie l’ala ovest del cimitero di Copparo per 185.500 euro, il lotto 5 del cimitero di Ambrogio per 90mila euro, il lotto 4, la zona di ampliamento e la chiesa del cimitero di Coccanile (78mila euro), il cimitero di Fossalta (14mila euro), l’area d’ingresso e la chiesa del cimitero di Gradizza per 8.500 euro, l’area d’ingresso e la chiesa del cimitero di Sabbioncello S. Vittore per 8.500 euro.