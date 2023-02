Sul rimpasto della giunta, anche il PCI di Cento esprime perplessità. "E’ chiaro a tutti che il sindaco sia nel mezzo di una tempesta. Le dimissioni della Vicesindaco Picariello, ci riportano alla memoria certe iniziative legate al commercio locale che non sono mai state avviate davvero – dice Stefano Randelli - E’ nostra opinione che la vicesindaco abbia pagato le scelte contrarie a quanto promesso attuate dall’Amministrazione Accorsi. Rimaniamo inoltre stupiti della scelta di Filippo Taddia come a assessore alle attività produttive, commercio e comunicazione, ruolo fondamentale in un Comune: Taddia ha interessi molto lontani da Cento e ci chiediamo come possa calarsi nel nuovo ruolo non avendo una conoscenza diretta e aggiornata ad oggi della realtà economica di Cento, tra grandi aziende e commercio medio-piccolo. Siamo preoccupati. Dalida Delogu, scelta per le politiche sociali, è invece storicamente presente sul territorio centese. Avrebbe potuto nominare qualcuno della maggioranza, contando sulla già acquisita conoscenza della macchina comunale. Con tutta evidenza non li ha ritenuti adatti e capaci a diventare assessori".

l.g.