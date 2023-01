Rimprovera studentessa, il patrigno lo aggredisce

I carabinieri hanno denunciato per il reato di lesioni personali, il presunto responsabile dell’aggressione ai danni di un insegnante. Il fatto è avvenuto qualche giorno prima delle vacanze natalizie in un istituto scolastico superiore del Copparese, dove il docente quarantenne è stato aggredito all’uscita dalla scuola dal patrigno di una allieva. Il professore, nel corso delle lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, la quale ha avviato un’accesa discussione con il docente. L’alunna, minorenne, al termine delle lezioni ha riferito al patrigno del diverbio avuto con l’insegnante. Il patrigno, quindi, si è presentato all’uscita dell’Istituto superiore copparese, ha atteso l’arrivo del docente e, dopo esserglisi avvicinato, gli ha sferrato un pugno al volto. A causa del colpo ricevuto, l’insegnante è stato costretto a recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Cona per ricevere le cure e le medicazioni del caso da parte del personale sanitario.

Successivamente, dopo aver pensato a come affrontare la vicenda, il docente ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per formalizzare la propria denuncia-querela nei confronti dell’aggressore. I militari, dunque, hanno provveduto all’identificazione del presunto responsabile del gesto, residente in provincia, e lo hanno denunciato per il reato di lesioni personali. Da parte degli uomini dell’Arma viene rilevato che "la problematica del comportamento violento, per fortuna di pochi genitori, nei confronti del corpo docente, coinvolge quindi anche la provincia estense, pertanto giova evidenziare alle famiglie che le aggressioni, siano esse verbali che fisiche costituiscono reato perseguibile penalmente, oltre a non costituire un modello educativo adeguato per i figli e gli altri studenti". L’Arma dei carabinieri al riguardo ha da anni aderito al progetto ‘La cultura della legalità’, effettuando numerosi incontri e conferenze con gli studenti presso gli istituti scolastici, proprio al fine di far comprendere ai giovani il senso ed il valore delle proprie azioni e delle conseguenze che queste comportano. "Chi alza le mani su qualcuno ha sempre torto. In questo episodio, che ha risvolti molto delicati, l’aggravante è l’incapacità di accettare un rimprovero e, con esso, il ruolo educativo stesso della scuola", ha commentato il sindaco Pagnoni.