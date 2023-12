Rinasce il parco Giordano Bruno: "Gad, area sottratta alla mafia"

"Questa è un’area sottratta alla mafia, che viene restituita alla città. Ai bambini e all’intera comunità, in una zona che sta rinascendo". Il prefetto Massimo Marchesiello scandisce le parole poco distante da uno scivolo nuovissimo appena installato. Siamo nel cuore del Gad. Il parco Giordano Bruno cambia aspetto. Radicalmente. All’ingresso lo sguardo rassicurante di polizia e carabinieri, accompagna le tante famiglie al momento inaugurale. Al di qua della recinzione, la percezione è quella di essere in un luogo profondamente diverso da come lo avevamo lasciato. Campi da gioco nuovi, giostrine per bambini, tappeto di gomma anti-trauma. E, soprattutto, se dovessimo definire il parco l’aggettivo più adeguato sarebbe "inclusivo". Francesco Gattus, presidente del Comitato Area Disabili è visibilmente emozionato. "Rappresentare sessanta associazioni di disabili – spiega – non è cosa facile. Ma questo lavoro straordinario che abbiamo condotto in questi mesi con l’amministrazione ci ha portato a consegnare alla città un parco davvero inclusivo. Uno spazio che abbatte i pregiudizi e nel quale nessuno si sente solo". Fausto Bertoncelli riprende il momento. Ma è stato anche lui protagonista di questa pianificazione. A un certo punto della mattinata sembra subentrare la gara a definire il parco più bello. Sì, perché le operazioni svolte al Giordano Bruno – la costruzione delle cancellate ha previsto un costo di 97mila euro, comprensivo di contributo regionale, mentre la costruzione ex novo della zona che ospita le attrazioni inclusive – installate su tappeto antitrauma e fruibile anche da chi è costretto all’utilizzo della carrozzina – è stata finanziata con 80mila euro di risorse del Fondo per l’Inclusione delle persone con Disabilità (somma che poi è stata trasferita a Ferrara Tua in qualità di soggetto attuatore dell’intervento ) – sono il frutto di un disegno più ampio. L’operazione ‘Parchi sicuri’. Qualcosa che parte da lontano, dall’inizio del mandato dell’attuale amministrazione. E il regista dell’intera operazione è il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, che ritorna sul concetto di "restituzione". "Proprio oggi (ieri, ndr) – scandisce – leggiamo sui quotidiani le motivazioni della condanna per la mafia nigeriana. Anche questo parco era uno degli spazi occupati da quelle bande criminali. Oggi questa area viene riconsegnata alla città, come spazio di aggregazione sana, nel solco della legalità. Qui verranno famiglie, verranno organizzati concerti in estate, attività per persone diversamente abili e, fra non molto, grazie alla collaborazione con Fiab, inizieranno le lezioni per l’educazione stradale". La nota neanche troppo velatamente polemica Lodi la rivolge al Pd. "Spiace che nessun consigliere comunale o vertice dem – dice – sia venuto all’inaugurazione del parco. Questa riapertura, organizzata con la collaborazione delle società del terzo settore, non ha colore politico". Si alternano al microfono Luca Cimarelli (presidente di Ferrara Tua), che come soggetto attuatore definisce il Giordano Bruno "il parco più bello di Ferrara", Agata Vincenzi (Le passeggiate di Agata) e l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti la cui garbata determinazione ha fatto da collante all’intera operazione. "Il nuovo parco – così Coletti – consente ai bambini con disabilità e non di utilizzare gli stessi giochi, favorendo il confronto e il reciproco aiuto. Al momento del gioco i bambini non saranno mai soli. Tutto questo è frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano, che ha visto il Comitato Ferrarese Area Disabili un interlocutore preparato e attento". Fondamentale anche il contributo della Fondazione Estense, rappresentata dal presidente Riccardo Maiarelli. "Il parco rappresenta una novità per la città – così Maiarelli – e siamo contenti che il nostro contributo sia servito sia per l’acquisto di un’altalena e due tavoli accessibili, sia per sostenere incontri formativi per sensibilizzare gli uffici tecnici e la cittadinanza tutta, sul tema delle barriere architettoniche". Il prossimo step? L’intervento al parco di via Monti Perticari.