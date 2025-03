Rinasce il ’vecchio’ campo di calcio: "Associazioni, un passo avanti"

Tornerà a nuova vita l’ex campo da calcio collocato nella località di San Biagio, una delle borgate meno popolose in assoluto di tutto il territorio comunale di Bondeno, con nuove attività di aggregazione sociale e di tempo libero per la comunità. Da diversi anni inutilizzato, soltanto le reti perimetrali e i piccoli fabbricati degli spogliatoi conservano il ricordo del luogo che fu teatro di innumerevoli allenamenti, partite e sfide amichevoli.

Nonostante il contesto rurale a densità abitativa ridottissima, l’Amministrazione ha da tempo promosso l’idea della riqualificazione dell’ex campo, e adesso l’opportunità si sta facendo concreta con una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni che nelle prossime settimane sarà avanzata dall’Ente. "Esattamente un anno fa avevamo incontrato i cittadini di San Biagio in uno dei nostri appuntamenti sul territorio di “Do ciacar col Sindac” – ricorda il primo cittadino, Simone Saletti –. In quella sede, molto si era parlato del campo da calcio, come luogo da non abbandonare e anzi da rivitalizzare attraverso un suo ripensamento. A dodici mesi di distanza da quel costruttivo scambio di opinioni, nel prossimo futuro daremo una soluzione a questo luogo affinché ritorni ben curato e utilizzato mediante le attività di un’associazione che possano portare valore in primis alla comunità locale".

In particolare dalla pandemia in poi, con i grandi cambiamenti sociali che sono conseguiti, il campo da calcio di San Biagio ha subito un inesorabile svuotamento, fino ad arrivare al completo inutilizzo. Oggi, di fatto, è uno spazio verde privo di una specifica destinazione d’uso. "Adesso però è nostra intenzione promuovere una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, enti o sodalizi non a scopo di lucro per la concessione dell’ex campo in comodato gratuito per sei anni – descrive l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. La concessione sarà gratuita perché riteniamo che il valore aggregativo e sociale promosso da un’associazione supererà nettamente la potenziale entrata economica (quantificata in 1.440 euro annui, ndr), portando quindi concreti benefici allo sviluppo della comunità locale. Il concessionario – aggiunge l’assessore –, dovrà però farsi carico dell’attivazione e delle spese delle utenze che riterrà di attivare, oltre che della manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto presentando un progetto che illustri le modalità di utilizzo del campo".