"Rinasce la speranza. Adesso la verità"

"Nel giorno in cui si ricordano i defunti, il giudice ha ridato speranza ai miei assistiti". L’avvocato Denis Lovison parla a nome dei familiari di Dario Benazzi dicendosi "soddisfatto" per la decisione del gip di non accogliere la richiesta di archiviazione dell’indagine sull’omicidio di Riccardo e Dario Benazzi, i cugini assassinati a fucilate e dati alle fiamme a Rero, ma di disporre nuove indagini. "Il giudice ha apprezzato le argomentazioni esposte nella mia memoria e ha chiesto le integrazioni che avevo proposto. Ritengo sia una soluzione migliore rispetto all’imputazione coatta, perché ci consente di presentarci a un eventuale processo con più materiale probatorio e quindi un supporto di prove più solido". La conclusione è affidata a un auspicio. "Ci aspettiamo – chiude Lovison – che tutti i punti rimasti nebulosi vengano approfonditi, come sicuramente accadrà, per verificare se ci sia o meno la possibilità di celebrare un processo. Ora vogliamo finalmente fare luce e scoprire la verità: evidentemente c’è un ambito che non è stato ancora adeguatamente esplorato". Sulla stessa lunghezza d’onda l’avvocato Massimiliano Sitta, difensore dei familiari di Riccardo Benazzi. "Siamo soddisfatti che il tribunale abbia disposto delle nuove indagini – afferma il legale –. I nostri atti di opposizione avevano evidenziato alcuni spunti su cui lavorare. Ci saranno quindi gli approfondimenti auspicati". Ora la palla torna alla procura, che ha 120 giorni per completare le verifiche indicate dal giudice e valutare se ci siano i margini per portare il giallo di Rero in un’aula di tribunale.

