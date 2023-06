Rinasce l’antica Casa del Custode "Duecentomila euro di lavori"

Un angolo di centro storico, chiuso dal terremoto del 2012, vede finalmente l’inizio dei lavori. Sono stati aggiudicati i lavori di recupero post-sisma della Casa del Custode di Bondeno, l’edificio di via De Amicis retrostante al Municipio. L’importo è di 254 mila euro. La ditta aggiudicataria del cantiere è la AhRcos Srl di Bologna, specializzata in consolidamento e miglioramento sismico delle strutture storiche. "Sin dall’inizio del mandato ci eravamo impegnati ad accelerare ulteriormente sulla ricostruzione pubblica post-sisma, e la Casa del Custode è l’ennesima opera che arriva in procinto dell’avvio lavori – spiega il sindaco Simone Saletti, e l’ –. L’intervento in questione prevede la riparazione dei danni causati dal terremoto e la realizzazione di opere strutturali volte al miglioramento sismico". I lavori sono stati affidati secondo la procedura negoziata senza bando, consultando sei operatori economici. La ditta AhRcos si è aggiudicata il recupero della Casa del Custode presentando un’offerta con un ribasso del 2,69%. "Con questo ulteriore passo in avanti, sei delle rimanenti opere di ricostruzione pubblica post-sisma sono stata aggiudicate, sono in corso oppure sono già terminate", conclude l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi.

Claudia Fortini