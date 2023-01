Rinasce l’ex scuola di Monestirolo

È in approvazione il progetto definitivo relativo ai lavori di “riuso e rifunzionalizzazione” dell’ex scuola di Monestirolo, all’incrocio tra via dei Prati e via per Argenta. Si tratta di un investimento complessivo di circa 325mila euro - con fondi europei, intercettati, del PNRR - che consentiranno la completa riqualificazione (edile, impiantistica, energetica), del piano rialzato dell’edificio, la parziale riqualificazione edile del primo piano (con la sostituzione degli infissi) e interventi per il superamento delle barriere architettoniche, al servizio del piano rialzato. "Procede il percorso che consentirà di restituire alla frazione l’ex scuola che, rinnovata, adattata alle esigenze, migliorata sotto il profilo dell’accessibilità e dell’efficienza energetica, diventerà la ‘casa delle associazioni’ con una maggiore qualità del vivere gli spazi, che sono un punto di riferimento importante per la frazione”, dice il vicesindaco Nicola Lodi, sottolineando che "daremo così nuove risposte alle esigenze manifestate da tanti residenti". L’edificio risalente al 1928 è stato progettato ad uso scolastico per la realizzazione di quattro aule sul fronte, due per piano, con i servizi annessi collocati nei corpi laterali. L’immobile ha mantenuto la sua originaria destinazione d’uso fino all’accorpamento dei plessi scolastici. Oggi ospita un’associazione al piano terra. L’intervento che sarà realizzato con i fondi...