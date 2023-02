Rinascimento a Ferrara Sgarbi apre la mostra "Qui prese forma il grande moto creativo"

di Francesco Franchella "Per merito di Ercole, Ferrara siede, verso l’ultimo decennio del secolo, più alto che qualunque altro punto d’Italia". La frase di Roberto Longhi non è impressa soltanto tra le pagine dell’Officina Ferrarese, testo fondamentale della storia dell’arte italiana, ma anche tra le pieghe della Storia (quella con la S maiuscola), tanto più se ci si riferisce alla portata che, dal lato figurativo, ebbero i pittori estensi nell’ambito del pieno Rinascimento. È giusto tenere sempre in considerazione questi dati, quando si visita ‘Rinascimento a Ferrara – Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, esposizione che inaugura oggi nel vecchio-nuovo Palazzo dei Diamanti e che sarà visitabile fino al 19 giugno. Bisogna tenerlo in considerazione anche perché l’ultima volta in cui si è potuto, effettivamente, riflettere in tal senso, risale ad appena appena novant’anni fa, al 1933, quando "un gruppo di amici - Italo Balbo, Renzo Ravenna, Nino Barbantini e Arturo Giglioli - cercano di fare qualcosa per sottrarre l’Ariosto da convegni e letture noiose". Infatti quell’anno - come racconta il sottosegretario alla Cultura, presidente di Ferrara Arte e curatore di ‘Rinascimento a Ferrara’, Vittorio Sgarbi, durante l’anteprima per la stampa - per il quarto centenario dalla morte di Ludovico Ariosto, proprio a...