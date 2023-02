Rinascimento a palazzo Diamanti, in Comune il premio per la mostra

È arrivato in Comune il riconoscimento del Quirinale per la mostra sul ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, che segnerà la riapertura di palazzo Diamanti e inaugurerà venerdì, con apertura al pubblico da sabato. Ieri mattina l’assessore Marco Gulinelli, ricevuta la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal sottosegretario Vittorio Sgarbi, l’ha consegnata al sindaco Alan Fabbri. Il prezioso riconoscimento del capo dello Stato (assegnato a iniziative di alto spessore culturale e scientifico) rimarrà in residenza municipale in questi giorni e sarà esposto in una teca all’inizio del nuovo percorso espositivo di palazzo Diamanti.

"Un riconoscimento eccellente al grande lavoro corale realizzato, in anni difficili, che oggi conferma l’altissimo livello e la centralità in ambito nazionale di una mostra storica, a 90 anni dall’esposizione della pittura ferrarese del 1933, poi consacrata da Roberto Longhi nel suo celebre saggio ‘Officina Ferrarese’, del 1934", dice il primo cittadino. La medaglia – è scritto nella lettera allegata del segretariato generale della presidenza della Repubblica – costituisce un "premio di rappresentanza alla mostra". "Questo conferimento onora la città – afferma Fabbri –, grazie al presidente Mattarella per l’attenzione e la sensibilità dimostrate, grazie al sottosegretario Vittorio Sgarbi, per la straordinaria visione culturale che sempre mette in campo, grazie all’assessore Marco Gulinelli e a tutto lo staff per il lavoro realizzato. L’Officina ferrarese è viva e la riapertura di palazzo Diamanti con questa magnifica esposizione lo dimostra. Il Rinascimento padano oggi torna ad abitare a Ferrara".