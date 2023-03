Rinascimento, ai Diamanti oltre 2.500 visite

Nel primo weekend che ha anticipato la primavera con un forte innalzamento delle temperature, Ferrara ha accolto circa 5.800 visitatori a mostre e musei. La rassegna ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, che ha segnato la riapertura di palazzo dei Diamanti, ha visto l’ingresso, da venerdì a domenica, di 2.497 persone, con un picco registrato ieri di 1.142 visitatori in una sola giornata. Numerosi sono gli eventi promossi in queste settimane in relazione alla rassegna ai Diamanti. Mercoledì scorso, festa della donna, l’iniziativa del 2x1, che dà diritto a entrare in due visitatori al costo di un solo biglietto intero (15 euro), ha segnato 856 presenze, con l’apertura straordinaria in serale. Le prossime date in calendario sono il 9 e 30 aprile, il 17 e 19 maggio, e infine il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica (orari di apertura dalle 10 alle 23,30, ultimo ingresso alle 22.30).

Sono inoltre partiti giovedì scorso gli incontri di presentazione e approfondimento sull’esposizione che conta opere da tutto il mondo. Dopo il successo di pubblico dell’appuntamento con Michele Danieli, il prossimo è previsto per giovedì, alle 17, nella sala Rossetti del palazzo rinascimentale. In quella sede Giovanni Ricci parlerà di ‘Geopolitica e arte nei primi decenni di Ferrara ducale (1471-1505)’. Gli incontri proseguiranno, periodicamente, fino a maggio. In particolare, il 4 aprile, al teatro Comunale (sempre alle 17) a presentare la mostra sarà Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e presidente della Fondazione Ferrara Arte, nonché co-curatore di ‘Rinascimento a Ferrara’. Giovedì 16 marzo, sabato 1 e giovedì 13 aprile, infine sabato 6 e 11 maggio, a partire dalle 17.30, sono previste le attività dedicate alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, a cura di Senza Titolo, alla scoperta dei segreti e delle intuizioni dei due maestri ferraresi e degli altri grandi artisti rinascimentali che furono gli eroi di quel periodo aureo. "È una grande emozione tornare a vedere palazzo dei Diamanti, nella sua ‘nuova’ veste post-lavori, vivo e vissuto, con una mostra di richiamo internazionale e con tantissime nuove possibilità di goderne atmosfera e scenari, penso al nuovo bookshop, alla caffetteria, al calendario di incontri e agli eventi, come il videomapping" dice il sindaco Alan Fabbri. Per quanto riguarda gli altri musei civici, nell’ultimo fine settimana sono stati complessivamente 3.287 gli ingressi. Il Castello Estense ha segnato 1.933 accessi, palazzo Schifanoia 965, mentre in 389 visitatori hanno scelto il Museo della Cattedrale o la Casa di Ludovico Ariosto.