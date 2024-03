Rinascimento al femminile, appello agli studiosi

‘Figure e voci femminili del Rinascimento italiano. Un percorso attraverso storia, arti, letteratura e filosofia’ è il tema della call for papers, l’invito lanciato dall’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara alla comunità scientifica e letteraria in vista della settimana di alti studi, in programma per ottobre 2024. L’invio dei contributi da parte di ricercatori, docenti ed esperti italiani e internazionali può essere fatto entro giovedì 30 maggio alle 12. Tutte le proposte per gli interventi dovranno includere un titolo, un abstract (di massimo 350 parole), i recapiti (telefono e indirizzo di residenza) e il curriculum vitae (di massimo 150 parole) del relatore proponente. Le proposte dovranno essere inviate in duplice formato .pdf e .docx, tramite mail all’Istituto (isr@comune.fe.it) e in copia conoscenza alla segreteria di direzione dei Musei d’Arte Antica (e.capanna@comune.fe.it) entro e non oltre le 12 di giovedì 30 maggio. Il comitato scientifico dell’istituto, per garantire al convegno un alto profilo culturale e scientifico, esaminerà in maniera anonima le richieste di partecipazione, valutando l’interesse, la qualità e l’originalità delle proposte presentate. I proponenti verranno informati degli esiti delle valutazioni, secondo insindacabile giudizio del comitato scientifico, via mail entro lunedì 5 agosto.

La settimana di alti studi promossa dall’istituto di studi rinascimentali torna anche nel 2024 festeggiando il suo venticinquesimo anniversario. Per questa importante occasione, il comitato scientifico dell’istituto ha deciso di dedicare la prossima edizione a un aspetto non ancora affrontato nella sua complessità: le figure e le voci femminili del Rinascimento italiano. Per comporre la delicata tessitura del convegno, oltre ad alcuni specifici inviti, viene pubblicata una call for papers aperta a ricercatori, docenti ed esperti italiani ed internazionali. Il convegno, organizzato in collaborazione con il dipartimento Studi umanistici di Unife e la Fondazione Ferrara Arte, si svolgerà a Ferrara giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel salone d’onore di palazzo Bonacossi. La call si inserisce nell’ampio calendario degli eventi 2024 che mercoledì ha visto il secondo appuntamento del ciclo ‘Una costellazione di libri: letture e conversazioni dell’Istituto di Studi Rinascimentali’. Nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea è stato protagonista Andrea Pinotti, tra i maggiori esperti di estetica in Italia nonché docente dell’Università Statale di Milano.