Rinascimento, Danieli ha dato il via agli incontri legati alla mostra

Con la conferenza di Michele Danieli, curatore insieme a Vittorio Sgarbi della mostra Rinascimento a Ferrara, ha preso avvio oggi il ciclo di iniziative ospitate nella nuova sala Rossetti e organizzate con il sostegno di Versalis in occasione della rassegna dedicata ad Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Il nuovo spazio polifunzionale di Palazzo dei Diamanti ha ospitato il primo di una serie di eventi di approfondimento alla mostra che fino al 19 giugno riunisce a Ferrara oltre 100 opere, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo. Il prossimo in calendario alla Sala Rossetti è giovedì 16 marzo sempre alle 17: Giovanni Ricci tratterà di Geopolitica e arte nei primi decenni di Ferrara ducale, negli anni c mpresi tra il 1471 e il 1505. Gli incontri proseguono il 23 marzo con Marco Scansani, che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la scultura, dentro e fuori la mostra, il 30 marzo Valerio Mosso racconterà Ercole, Costa e oltre: momenti della fortuna padana di Francesco del Cossa, mentre il 13 aprile Valentina Lapierre parlerà della Ferrara tra ’400 e ’500, con alcune considerazioni sui pittori di Ercole I d’Este.