Rinascimento, l’eredità. Aspettando Cacciari nel Salone dei Mesi. Un secolo tra le pagine

L’Istituto di Studi Rinascimentali presenta, per il 2024, un ricco calendario di iniziative organizzate insieme al Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e con la collaborazione della Fondazione Ferrara Arte.

La rassegna degli eventi prende avvio con la seconda edizione del ciclo di quattro presentazioni, gratuite, dal titolo ’Una costellazione di libri: letture e conversazioni dell’Istituto di Studi Rinascimentali’ che affronterà tematiche diverse per raggiungere gli amanti dell’arte, della letteratura e della cultura rinascimentale (e non solo) al di fuori dei confini accademici. "Come gli anni scorsi, l’Istituto di Studi Rinascimentali si afferma come una delle eccellenze della produzione culturale ferrarese", afferma l’assessore Marco Gulinelli, "ed è per questo che l’amministrazione sostiene le sue attività. La crescente partecipazione di pubblico e il costante interesse di studiosi nazionali e internazionali alle sue iniziative dimostra l’importanza di questa istituzione da quasi trent’anni impegnata nella diffusione e nello studio della cultura rinascimentale nel mondo".

Il calendario prende avvio mercoledì 13 marzo, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Antonia Tissoni Benvenuti presenterà il suo ultimo volume ’Curiosando tra i libri degli Este. Le biblioteche di corte a Ferrara da Nicolò II a Ercole I’. La ricerca dell’autrice, nasce dalla curiosità di conoscere quali libri circolassero alla corte Estense nel ’400 e quanto le preferenze, i gusti dei vari signori, abbiano caratterizzato la cultura loro contemporanea. Per l’occasione, la studiosa dialogherà con Cristina Montagnani, Sandro Bertelli (entrambi dell’Università di Ferrara) e Marco Bertozzi (Istituto di Studi Rinascimentali). Il calendario proseguirà mercoledì 27 marzo, sempre nella Sala Agnelli della biblioteca civica, con la presentazione della recente pubblicazione di Andrea Pinotti ’Nonumento - un paradosso della memoria’. In dialogo con l’autore Marco Bertozzi e Romeo Pio Cristofori (Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara). Il pomeriggio di mercoledì 10 aprile sarà invece dedicato alla presentazione del volume di Corrado Confalonieri: ’Torquato Tasso e il desiderio di unità’ che sarà oggetto di dibattito tra l’autore e Cristina Montagnani. Il ciclo si concluderà lunedì 6 maggio con la presentazione del recente volume di Francesca Cappelletti ’Le belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere’. L’autrice dialogherà con Claudio Strinati (Accademia di San Luca) e Cecilia Vicentini (Università E-Campus). Tutti gli incontri del ciclo potranno essere seguiti anche da remoto sulla pagina Youtube della Biblioteca Ariostea, collegandosi al canale Archibiblio Web TV. Infine l’Isr ha deciso di regalare alla città due eventi speciali. Nella prestigiosa cornice del Salone dei Mesi del Museo Schifanoia, lunedì 13 maggio alle 17,30, avrà luogo una conversazione tra Massimo Cacciari e Marco Bertozzi dedicata allo straordinario ciclo affrescato. Giovedì 7 novembre, nella Sala Estense alle 17.30, Giovanni Carlo Federico Villa, professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Bergamo, accompagnerà il pubblico in un viaggio nel Rinascimento. ‘ Avess’io almen d’un bel cristallo il core’. Ferrara specchio del Rinascimento, incontro tra arte, storia e letteratura.