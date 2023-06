Rinascimento, oltre 70mila visite "Ora Manierismo e Cinquecento"

Lunedì si è conclusa la mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ con un totale di 70.229 presenze in 122 giorni. L’esposizione ha riaperto le porte di palazzo dei Diamanti, i cui spazi espositivi sono stati ripensati, rinnovati e ampliati dopo un complesso intervento di restauro e riqualificazione dell’edificio e del suo giardino. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli, con la direzione di Pietro Di Natale, ha offerto la possibilità di ammirare 120 opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo e ha rappresentato un’occasione per scoprire, o riscoprire, l’arte di due grandi pittori ferraresi e la smagliante ricchezza del Rinascimento estense. Per quattro mesi le loro opere sono state affiancate a quelle di maestri nobili come Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo, e di altri autori a loro contemporanei, quali Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino.

Sui 70mila ingressi, i biglietti venduti in prevendita sono stati complessivamente 30.610, mentre i restanti sono stati acquistati alla biglietteria dei Diamanti. Dai questionari di gradimento emerge che il 77% è venuto a Ferrara appositamente per visitare la mostra e che è aumentata la presenza di visitatori stranieri (il 5,15% degli intervistati). La rassegna è piaciuta moltissimo anche alle scuole: sono state 312 le classi in mostra per un totale di 7.050 studenti coinvolti (di cui 3.301 ferraresi), in notevole aumento rispetto alle precedenti esposizioni. L’opzione del biglietto integrato (biglietto per visitare anche la pinacoteca nazionale) è stata scelta da 4.107 persone. Il nuovo bookshop e gli articoli proposti hanno riscosso grande apprezzamento: un visitatore su 29 ha acquistato il catalogo della mostra per un totale di 2.434 copie vendute, mentre sono state vendute 4.479 guide. "Rinascimento a Ferrara ha mostrato la centralità dell’arte ferrarese nel mondo" dice il sindaco Alan Fabbri. "Stiamo lavorando alacremente per le prossime mostre sul Cinquecento e sul Manierismo a Ferrara" conclude Sgarbi.