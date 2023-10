"Rincari del 30%, se rinasco faccio un altro lavoro"

Si attesta sul 30% il salasso che Matteo Bianconi, 44 anni, ogni giorno al volante del suo camion ha dovuto sostenere negli ultimi mesi per colpa del balzo del gasolio.

"Se rinasco non faccio di certo il camionista – dice, con una battuta il socio di Cna –. E’ un aumento continuo dal gasolio ai pezzi di ricambio, fai fatica ad andare avanti. E pensare che è un mestiere che mi piace, ti senti libero al volante del tuo Tir". Quattro volte al giorno percorre con il suo Volvo la Ferrara Mare. Da Pomposa, dove carica il camion con i prodotti di Conserve Italia fino alla città. Li varca la sbarra del casello dell’autostrada A 13 e punta il muso verso Bologna. Lo snodo ferroviario. "Il carburante è una delle voci più pesanti – prosegue –, una voce soggetta a continui aumenti. La nostra categoria dovrebbe essere tutelata, essere in un certo senso aiutata. Non viaggiamo per hobby, ma per lavoro. Portiamo le merci, facciamo andare avanti il Paese. Nonostante le mille difficoltà che dobbiamo sostenere, è un lavoro pesante". Pesante come le buche, crepe, cedimenti di quei 45 chilometri della Ferrara-Mare, la strada che percorre quattro volte al giorno. "Hanno fatto dei lavori, con gli ultimi cantieri ci sono stati dei miglioramenti. Ma ci sono ancora tratti non certo belli da percorrere". La fede per il camion vacilla, salda invece quella per la sua squadra del cuore. La Spal. Nonostante i tempi bigi.