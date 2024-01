Rincari e polemiche. I sindaci si dividono sulla stangata ai nonni

La bastonata sui nonni arrivata con il nuovo anno – l’aumento delle rette nelle case di riposo – divide il fronte dei sindaci. Netta la condanna dei primi cittadini del centrodestra che bocciano senza appello i rincari decisi dalla Regione, più sfumata la posizione dei sindaci di centrosinistra. "L’aumento non fa piacere a nessuno, ma le rette erano bloccate da anni. Era arrivato il momento di adeguarle a fronte dei costi sostenuti dalle strutture che accolgono anziani e disabili", in sintesi la loro posizione.

"Una decisione che va a pesare sulle famiglie e sui Comuni alle prese con bilanci sotto pressione", la critica di Simone Saletti, sindaco di Bondeno. "Parliamo di un aumento medio per assistito che oscilla su 1500 euro all’anno, troppi – precisa –. Una parte di questi aumenti dovranno essere affrontati dalle famiglie già stremate da inflazione e costo della vita che aumenta; l’altra fetta ricadrà sulle nostre spalle, su quelle dei sindaci. Siamo davanti alla solita decisione calata dall’alto, dalla Regione Emilia Romagna, senza alcuna consultazione, senza alcun confronto con il territorio". Una pausa, per esprime lo stato d’animo di un Comune, di un paese. "Siamo molto preoccupati – sottolinea Saletti – siamo davanti ad una serie di operazioni che mirano a distruggere il tessuto sociale, la storia delle comunità. Dalle rette che aumentano sulle categorie più fragili all’eliminazione del criterio di residenzialità storica per le case popolari, un denominatore comune unisce queste misure. I nostri bilanci sono sotto pressione, adesso lo saranno ancora di più. Non è giusto andare a colpire persone che con il loro lavoro, i loro sacrifici rappresentano l’ossatura del paese. Queste sono decisioni autodistruttive, non staremo zitti". Parole che annunciano proteste, il clima politico sempre più teso. Maria Bugnoli, detta Marika, è sindaco a Goro. Affronta la questione partendo da un’analisi del settore. "Da quello che ricordo – comincia – le rette nelle case di riposo sono ferme al 2009, sono passati quasi 15 anni. Un periodo lungo con inflazione galoppante, costi dell’energia sempre più sostenuti fino al picco dello scorso anno". Luce e gas andarono alle stelle, alcune di queste strutture rischiarono di essere schiacciate sotto il peso dei rincari. "Arriva il momento di adeguare le rette, anche se sappiamo tutti che l’aumento non fa certo piacere. Starà poi a noi comuni mettere in campo aiuti per le famiglie, ma dobbiamo renderci conto che alcune di queste strutture non riuscivano più ad andare avanti a causa dell’aumento dei costi. E’ una situazione oggettiva, che abbiamo davanti". Non ne vuole proprio sentire parlare Fabrizio Pagnoni, sindaco di Copparo. "Siamo uno dei paesi della provincia con il numero più alto di anziani, questa decisione ha effetti pesantissimi sulle famiglie. In un momento di crisi è profondamente sbagliato colpire quello che è il cuore di una comunità, se tagli devono essere fatti non sono certi questi i settori da colpire. Non sono aumenti legittimi. Ancora una volta paghiamo scelte calate dall’alto che vanno a minare la popolazione anziana, un Comune". Andrea Baldini è sindaco ad Argenta, qui si trova la casa di riposo Manica. Nei prossimi giorni i vertici della struttura parleranno alle famiglie, agli anziani per spiegare gli aumenti. "Deve essere ben chiaro che la Regione, il pubblico sta dando un grande contributo a livello economico in questo settore, un contributo altissimo. E’ chiaro che un aumento non fa piacere, ma dobbiamo misurarci con la realtà. Le rette sono bloccate da anni, i rincari servono per adeguare un settore, per rendere la risposta del pubblico sempre più di qualità, proprio per evitare tagli nei servizi che vengono dati a famiglie e anziani".