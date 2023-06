Rincari e proteste Teleriscaldamento, ancora fumata nera "Non ci arrendiamo"

di Federico Di Bisceglie

Fumata nera. Quella di ieri pomeriggio sarebbe dovuta essere una commissione consiliare di ‘mediazione’ e di ‘pacificazione’ tra Hera e gli utenti del Teleriscaldamento che lamentano – da mesi – rincari esorbitanti. E invece è stata un’occasione che ha alimentato ulteriori malumori. Le aspettative, da parte dei cittadini seduti sugli spalti (per lo più aderenti alla Rete civica contro i rincari del Teleriscaldamento), erano alte.

Si pensava, come confida in una conversazione col Carlino a margine della Commissione, Massimo Buriani (tra i promotori del movimento civico) a un ripensamento della multiutility. Il punto di caduta sarebbe stato un dietrofront sul "contratto capestro" che Hera ha stipulato nei mesi scorsi con il Comune. Quelli, va detto, erano mesi di rincari folli e l’intendimento di fissare una sorta di ‘price cap’ alla quota parte legata al gas che compone la tariffa geotermica coglieva un’istanza reale. Tuttavia, con la normalizzazione dei prezzi, quell’accordo "risulta superato". Non solo. "Il paradosso – sottolinea Buriani – è sempre quello che denunciamo da mesi: chi è ‘allacciato’ al gas, in questo momento paga meno rispetto a chi usufruisce del Teleriscaldamento". La posizione di Hera è granitica. Simone Rossi (responsabile Teleriscaldamento di Hera) e il collega Davide Bigarelli spiegano che grazie all’addendum frutto dell’accordo incriminato dai cittadini, le famiglie ferraresi (nei mesi dell’inverno a cavallo tra 2022 e 2023) hanno risparmiato cinque milioni. Una posizione, quest’ultima, già rimarcata a più riprese e che i cittadini non digeriscono. "Noi – sbotta Buriani – contestiamo questa lettura. Siamo molto delusi dall’atteggiamento di Hera che, in un incontro di qualche tempo fa, si era dimostrata aperta ad arrivare a una soluzione di compromesso ma che, alla prova dei fatti, mantiene le sue posizioni in barba alle spese sostenute dagli utenti". Addirittura, aggiunge l’esponente della Rete Civica, nelle interlocuzioni informali precedenti si era anche ventilata l’ipotesi di un conguaglio che potesse in qualche modo ristorare gli utenti salassati. Niente da fare. "Non solo non verrà riconosciuto un conguaglio – riprende – ma rischiamo di dover pagare ancora di più se Hera utilizzerà i parametri con cui ha fatto i calcoli portati oggi (ieri, ndr) in Commissione". La Rete civica, benché "profondamente delusa" dall’esito dell’appuntamento consiliare, verrà audita anche la prossima settimana dal Comune e in particolare dall’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni. Anche in quell’occasione l’amministratore dovrà confrontarsi con una minoranza che si è presa a cuore la questione dei rincari legati al Teleriscaldamento, in particolare i capigruppo di Pd e Ferrara Bene Comune, Francesco Colaiacovo e Dario Maresca. L’amministrazione, in questa querelle, ha una postura dialogante. Balboni cerca di mediare, lanciando qualche segnale ai cittadini. Anche perché in alcuni casi i condomini hanno deciso di ‘slacciarsi’ dal Teleriscaldamento, preferendo il gas essendo quest’ultimo economicamente più sostenibile. "Durante l’estate – spiega l’assessore – lavoreremo con Hera e con i cittadini per arrivare a una soluzione che possa dare delle risposte alle famiglie in difficoltà".