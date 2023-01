"Rincari e tasse, è presto per dare la colpa a Meloni"

Caro Carlino,

l’opposizione contesta e denuncia: "In Italia la benzina è la più cara d’Europa". Assolutamente vero. È anche acclarato che gli stessi partiti d’opposizione abbiano di recente lasciato, dopo 10 anni di governo, il Paese con le tasse più alte d’Europa. Qualcuno dirà: colpa di chi evade. Può essere. A mio parere, però, le responsabilità sono sempre di chi comanda. Dal Governo Meloni, al potere da pochi mesi, si pretenderebbe tutto e subito. Tuttavia, prima di formulare giudizi farciti di critiche non costruttive, credo sia opportuno attendere la fine della legislatura.

Elio Cataldo

Caro Carlino,

in merito agli incidenti stradali e al ritorno delle stragi del sabato sera, se non ci si decide a iniziare a mettere in sicurezza i punti critici della viabilità, simili tragedie non si arresteranno mai con sanzioni e inasprimento delle pene.

Luigi Ciannilli

Riceviamo e pubblichiamo una poesia sulla guerra in Ucraina.

Sono troppe le vite

spezzate

e le regioni distrutte,

una guerra

solamente di confine,

le famiglie

non hanno più lacrime,

ma combattono

per poter vivere in pace

Eridano