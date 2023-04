Rincari, la rabbia divampa "Teleriscaldamento, ora basta Serve un’alternativa concreta"

di Federico Di Bisceglie

Studiare un’alternativa al teleriscaldamento. Ormai è più di un’idea. Anzi, tra i cittadini che hanno aderito alla Rete Civica contro il caro-teleriscaldamento, che si sono riuniti mercoledì sera in un’assemblea particolarmente partecipata, si sta facendo largo questo pensiero. "Una strada concreta da percorrere se non si otterranno sostanziali modifiche all’attuale gestione e alle tariffe del servizio erogato da Hera" dicono i referenti della Rete. Sì, perché "le nuove tecnologie e i finanziamenti pubblici a sostegno della transazione energetica – proseguono i referenti della Rete – rendono infatti oggi praticabili soluzioni compatibili con il rispetto dell’ambiente e più sostenibili economicamente dai cittadini". Da un confronto con le tariffe di altre città della Regione e fuori Regione, come Torino, Bergamo, Brescia e Milano, dove il teleriscaldamento è gestito ed erogato da altre aziende, "risulta evidente – rimarcano i referenti della Rete – che le tariffe di Hera sono a tutt’oggi le più elevate, nonostante Ferrara sia l’unica città che ha la geotermia".

Ed ecco il grande paradosso. "Questa risorsa naturale, infatti, con la tariffa fissa di 0,155 euro a KWh, stabilita in ottobre 2022 dal Comune di Ferrara con Hera – scandiscono – incide pesantemente sul costo del teleriscaldamento, oggi che il prezzo è tornato ai livelli pre-guerra. Il confronto con le tariffe di altre città che hanno un sistema di teleriscaldamento è in questo senso molto significativo. Hera gestisce le reti di teleriscaldamento anche a Bologna, Modena, Imola, Cesena, Iren le gestisce a Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Torino, A2A a Brescia, Bergamo e Milano". Le tariffe comparabili dai listini pubblicati dalle diverse aziende erogatrici, rilevano i cittadini, "evidenziano che nel momento del picco, cioè a luglio 2022, mentre nelle città gestite da Hera si pagava 0,20 euroKWh, A2A aveva una tariffa di 0,10 euroKWh; anche a tutt’oggi le tariffe di Hera sono le più elevate e tutto ciò appare ancora più iniquo, tenendo presente che solo Ferrara ha una componente geotermica rilevante, mentre nelle altre città i sistemi sono alimentati solo da combustibili fossili o termovalorizzatori".

"Tutte le proposte presentate dalla Rete Civica – proseguono i cittadini – sono state ben accolte dal pubblico intervenuto, dimostrando quindi quanto il problema sia sentito nella nostra città, e quanti cittadini, famiglie, imprese ed amministratori siano attualmente in difficoltà. È urgente e non più rinviabile risolvere tale situazione, in un momento di difficoltà sociale, tra persone che non riescono ad arrivare a fine mese per pagare le bollette salate del teleriscaldamento, fino ad arrivare a chi non riesce a vendere casa in quanto nessuno attualmente vuole più questo sistema energetico".

L’incontro del prossimo 4 maggio fra la Rete Civica, il Comune di Ferrara ed Hera, sarà pertanto determinante per la scelta delle prossime iniziative proposte e condivise l’altra sera dai cittadini che, dopo la manifestazione del 25 marzo scorso, continuano con lo "stato di mobilitazione". La Rete Civica, ricordano i referenti, "oltre ad aver creato alleanze e sinergie con altri gruppi di cittadinanza attiva, sta ampliando i propri contatti con altre città che utilizzano il servizio di teleriscaldamento, con l’obiettivo di coinvolgere Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per ottenere la definizione delle tariffe del teleriscaldamento, come avviene già per il gas e l’energia elettrica e calmierare i prezzi del servizio a livello nazionale". Insomma la protesta contro i rincari non si ferma. Anzi, divampa.