Rincari, Talmelli (Pd) "Risolvere subito il caro carburante"

"Dal primo gennaio il governo Meloni ha deciso di non rinnovare la riduzione del costo della benzina". Una scelta che secondo il segretario comunale Pd Alessandro Talmelli sta "danneggiando famiglie e imprese, chi si reca al lavoro in macchina e chi utilizza la macchina per lavorare. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ci hanno ormai abituati, sia a livello nazionale che a livello locale, che ciò che promettono in campagna elettorale non sono in grado di mantenerlo. In altre parole, vota centrodestra e non sai cosa voti". Sempre secondo il dem infatti "il governo a guida Fratelli d’Italia ha dimostrato con questa scelta che la sua retorica populista non è adatta a guidare il Paese. Come recitava un detto ‘le bugie hanno le gambe corte’, e infatti i nodi sono arrivati al pettine. Tra l’altro prendersela con i benzinai non mi pare sia la scelta azzeccata". Osservazioni rivolte anche ai parlamentari locali della maggioranza che, secondo Talmelli, "ora che hanno responsabilità di dare risposte non devono fare il gioco dello scaricabarile, ma lavorare notte e giorno per dare risposte ai ferraresi, già fortemente colpiti dal caro-bollette, per il quale non sono previste misure risolutive".