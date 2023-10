"Rincari Teleriscaldamento a Ferrara: la Rete Civica interviene"

Al di là di conferenze stampa, manifestazioni e calcoli, forse l’azione più significativa intrapresa dalla Rete Civica contro i rincari del Teleriscaldamento è stata quella di tutela reale dei cittadini allacciati alla geotermia. Come? Con una ventina di esposti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. E con una segnalazione ad Arera. In questi esposti, i cittadini hanno dimostrato la "mancata riflessività – si legge in una nota della Rete – ai costi sostenuti da Hera rispetto alle tariffe applicate e l’abuso di potere dominante da parte di Hera, nel fissarle largamente al di sopra del costo evitato". Gli esposti, prendono quindi in esame le fatture del teleriscaldamento di un condominio riportando i consumi in kilowatt ora e i costi relativi per i mesi di accensione del riscaldamento: da ottobre 2022 ad aprile 2023.

Successivamente, si è ipotizzato, con gli stessi consumi, di avere un impianto di riscaldamento tradizionale con caldaia a gas, con costi desunti dal prezzo del gas naturale pubblicato da Arera mensilmente. Ebbene, dal confronto tra le due componenti in rapporto tra costi in kilowatt ora per fonte di calore teleriscaldamento e gas, "si è ottenuto di mese in mese il maggior costo sostenuto dai condomini allacciati alla geotermia, rendendo evidente che il teleriscaldamento non sia più economicamente conveniente". "Dal confronto tra i vari esposti – spiega Mattia Guaresi, esponente della Rete civica – è emersa una situazione abbastanza differenziata, con maggiori costi per il sistema del teleriscaldamento per il periodo analizzato che oscillano tra un +21% a un +149%". La stragrande maggioranza dei casi, aggiunge Guaresi, "ha comunque evidenziato un rincaro maggiore del 100%". Il doppio. E i rincari sono ancor più duri da accettare a fronte della composizione della bolletta del teleriscaldamento: la componente legata al gas naturale – oggetto di diverse oscillazioni nei mesi scorsi per via del rincaro energetico provocato in particolare dal conflitto in Ucraina – pesa solamente per il 10%. Ovviamente, la costante delle rimostranze della Rete è l’accordo sottoscritto tra il Comune ed Hera nell’ottobre del 2022. E il listino che fissava il prezzo fisso a 0,155 euro per megawatt ora.

f. d. b.