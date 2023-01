"Rincari, va colpita la speculazione Variazioni quotidiane sui prezzi"

Il vortice dei prezzi è fuori controllo. La pompa di benzina non fa sconti. E a risentirne sono sia gli utilizzatori finali, ma anche chi il carburante lo distribuisce. Dalla morsa dei rincari non si esce indenni. Certamente appesantiti nello spirito, ma alleggeriti nel portafoglio. Lo sa bene Andrea Massarenti del Consorzio Autoparco bel Basso Ferrarese, storico associato a Confartigianato e con primavere di esperienza alle spalle nel settore. "È ormai da oltre un anno che siamo in queste condizioni – sospira con un tono tra il rassegnato e l’incredulo, Massarenti – . I prezzi dei carburanti cambiano di giorno in giorno e, in questo modo, le aziende non riescono a portare avanti nessun tipo di pianificazione a breve e a medio termine". Per chi lavora nel settore degli autotrasporti, ma a ben guardare per chiunque faccia imprese, la pianificazione è un elemento sostanziale per la propria attività. Ma il punto vero è che "nessuno vuole risalire alla radice del problema", osserva l’imprenditore. Anche perché, prosegue nel ragionamento Massarenti, "tutti ci aspettavamo che queste misure di contenimento dei prezzi fossero temporanee e che prima o dopo sarebbero finite". "Mi sorprende – dice ancora – che nessuno voglia mettersi in testa che in questo contesto, esattamente come accadde qualche mese fa, si sono innestati meccanismi speculativi, che non sono stati arginati e che continuano a provocare danni incommensurabili". Incommensurabili, ma calcolabili. "Su un carico da 35mila litri – prosegue – che ’dura’ in media tre settimane, i rincari arrivano a lambire anche i settemila euro a carico". Il delta sul prezzo è calcolato raffrontando le tariffe in vigore prima dell’introduzione dello ’scudo’ governativo. Ora che fare? "Andremo a richiedere il recupero delle accise, come si faceva prima dei rincari", dice Massarenti.

I controlli? "La Finanza sta girando, fanno controlli. Ma secondo me è fumo negli occhi. Nel senso che non si risolve, torno a dire, il problema a valle". Se i prezzi sono il punto di crisi, la condizione che preoccupa molto gli imprenditori, come detto da Massarenti, è l’incapacità di fare programmazione. "I prezzi variano da cinque a sei centesimi a litro e cambiano di giorno in giorno". E, nel frattempo, le imprese soffrono.

re. fe.