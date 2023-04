Rincaro dei materiali "Fondi di compensazione Le stazioni appaltanti inviino subito le richieste"

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina l’accesso al fondo ministeriale istituito per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell’energia e andare incontro alle esigenze delle imprese titolari di appalti pubblici. Le stazioni appaltanti del territorio si servano di quel fondo e avanzino al più presto le domande necessarie a ottenere le risorse aggiuntive per girarle alle imprese interessate. E’ questo il senso della lettera che Cna e Confartigianato hanno inviato a tutte le stazioni appaltanti del territorio: amministrazioni comunali, Cadf, Hera, Consorzio di Bonifica, Unife, Clara. L’invio della lettera – firmata da Diego Benatti direttore di Cna e Paolo Cirelli segretario provinciale di Confartigianato - fa parte di un’operazione di sensibilizzazione che le due associazioni stanno portando avanti, a livello locale, in tutta Italia. Il decreto prevede quattro finestre temporali: la prima è in corso e scade il 30 aprile, le altre sono previste nei mesi di luglio, ottobre e gennaio 2024. Tuttavia, considerando che il ministero smaltisce le richieste in ordine di presentazione, Cna e Confartigianato invitano le stazioni appaltanti ad avanzare le richieste il prima possibile, sfruttando subito la finestra temporale già aperta. "Ci preme sottolineare – spiega Riccardo Mantovani, vicesegretario provinciale di Confartigianato Ferrara – la necessità di muoversi con la maggiore rapidità possibile, perché la rapidità garantisce maggiori probabilità di ricevere le risorse". "Le stazioni appaltanti – spiega il Presidente di Cna Costruzioni Paolo Mazzini - hanno sempre proceduto con solerzia a presentare le richieste di risorse aggiuntive per compensare i rialzi dei prezzi. Purtroppo, molte richieste sono rimaste tuttora insoddisfatte, e le imprese non hanno ancora ricevuto le risorse a cui avrebbero diritto. Abbiamo una duplice problema: presentare rapidamente le nuove domande e agire presso il governo perché il Fondo abbia risorse sufficienti a soddisfare anche le richieste pregresse".