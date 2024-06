"Ringrazio Di Carlo. Dalmonte, vediamo"

Tacopina ha spiegato i motivi della mancata riconferma di Domenico Di Carlo (foto): "Innanzitutto voglio ringraziare Mimmo, con lui ho un buonissimo rapporto e l’ho sentito in queste ore. E’ stato un errore esonerarlo dopo cinque giornate, così come aspettare così tanto tempo per richiamarlo: ma non scordiamoci che la scorsa stagione non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Abbiamo un nuovo ds, Danzè mi ha indicato il nome di Dossena, ed è giusto perseguire questa strada". I mancati rinnovi di Zilli e Dalmonte? "Scelgono mister e ds, entrambi restano appetibili sul mercato, nulla ci vieta di poter raggiungere un nuovo accordo nelle prossime settimane".