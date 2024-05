Rinnovare la zona del mare. Tedx sbarca a Comacchio

COMACCHIO

Individuare e far conoscere al mondo idee innovative. È questo l’obiettivo dell’evento TEDx che, il prossimo 25 maggio, approderà per la prima volta a Comacchio. TEDx, che ha visto la luce nel 2009, è un programma di eventi locali e indipendenti organizzati in tutto il mondo, progettati per portare le idee "degne di diffusione" al centro della discussione e dell’ispirazione: un’estensione del famoso evento TED (Tecnologia, Intrattenimento e Design), organizzato dall’associazione no-profit nata in California del 1984. Ad illustrare l’evento, ieri in conferenza stampa, l’event director Ginevra Bizzarri, la licenziataria di Tedx Comacchio Carolina Bizzarri e l’art director Geremia Bizzarri, affiancati dall’assessore alla Cultura Emanuele Mari che, oltre a portare i saluti del primo cittadino Pierluigi Negri, si è detto particolarmente felice "che sia stata scelta la nostra città per ospitare un’evento che ha una propria storia e un proprio percorso. Una novità assoluta per il nostro territorio". Come spiegato dagli organizzatori, il tema dell’evento di Comacchio sarà "Cambio di rotta", un invito a mutare i paradigmi, "a sbilanciarsi verso nuove prospettive, a compiere un passo indietro per riabbracciare le nostre origini. In questo viaggio, qualsiasi sia la rotta, l’obiettivo è raggiungere la meta desiderata". Ispirare, illuminare, connettere e cambiare sono le parole chiave dell’evento che il 25 maggio alle 20.30, a Palazzo Bellini, vedrà alternarsi otto speaker del territorio e non che, in brevi discorsi di 18-20 minuti, presentaranno la loro idea innovativa: Arianna Cavina, digital marketer e content creator; Iacopo Pelagatti, copywriter; Valentina Alto, specialista in Intelligenza Artificiale; Asja Tilotta, medico e educatrice sessuale; Gianluca Ferroni, attore; Francesca Liberatore, creative director; Ted Tomasi, imprenditore, e Gloria Minarelli, agronoma. Nell’incontro sono stati ringraziati l’amministrazione comunale, gli sponsor e i supporter dell’evento che prevede il 24 maggio la cena di gala al Bagno Malua 54 riservata a speaker, sponsor e possessori di biglietto Vip. Nella giornata successiva, chi acquisterà il biglietto dell’evento potranno prenotare per partecipare ad una o più una serie di "adventures" alla scoperta del territorio: giri in barca a vela, in motonave, in barca, escursioni in bicicletta, una sessione di yoga, tour dei Musei (Casa museo ‘Remo Brindisi’ e Museo Delta Antico) e visite guidate alla Manifattura dei Marinati. Per partecipare a Tedx sono ancora disponibili biglietti, acquistabili attraverso il sito https://tedxcomacchio.it/, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni.

Valerio Franzoni