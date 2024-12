Rinnovato il contratto provinciale per operai agricoli: aumenti salariali e nuove classificazioni

Nella tarda serata di martedì è stato siglato tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia, scaduto il 31 dicembre 2023. "Pur in un contesto estremamente complesso per il settore primario ferrarese – commentano Confagricoltura, Coldiretti e Cia –, fortemente minato dagli effetti del cambiamento climatico che ha provocato danni ingentissimi, e dal proliferare di fitopatie dovute alla messa al bando di quegli agro farmaci che per anni avevano consentito un efficace contrasto, la trattativa dipanatasi negli ultimi 12 mesi s’è conclusa grazie all’impegno e disponibilità delle parti a ricercare elementi negoziali compatibili".

L’accordo prevede aumenti salariali per il personale dipendente nella misura complessiva del 6%, che decorrono dal primo gennaio 2025. Non sono previsti arretrati né somme una tantum per il periodo di carenza contrattuale.

Importanti novità sul versante della classificazione, tese a rendere più adeguate le remunerazioni di alcune particolari mansioni che nel tempo si sono modificate. In particolare è stata variata la qualifica denominata ‘Comune A Super’, che ora include la raccolta dei prodotti a prescindere dalla modalità (in precedenza riguardava solamente la raccolta alla rinfusa, ovvero senza selezione e cernita/controllo e calibratura e confezionamento), da applicarsi ai lavoratori precedentemente inseriti nel primo livello parametrale-Comune A al superamento delle 170 giornate di lavoro. Parimenti inclusi nel medesimo livello parametrale i lavoratori addetti alla pulizia dalle infestanti in pieno campo svolta manualmente (anche in questo caso da applicarsi ai lavoratori in uscita dal primo livello Comune A).

Gli addetti a lavorazioni piantine di fragole sprovvisti di esperienza verranno inquadrati nel ‘Comune B’, per poi passare l’anno successivo al quarto livello-qualificato. Infine – concludono le parti datoriali – per quanto riguarda il capitolo mercato del lavoro, è stato introdotto un particolare periodo di preavviso in caso di dimissioni, non per giusta causa, dei lavoratori a tempo determinato inseriti all’interno di convenzioni aziendali.