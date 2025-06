Rinnovo dei delegati di Enasarco. Agenti e rappresentanti al voto

Fino a lunedì si terranno le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria per agenti di commercio, rappresentanti e consulenti finanziari. Sono chiamati al voto sia gli agenti e rappresentanti, sia le imprese mandanti, per eleggere le rispettive componenti dell’organo direttivo. Le votazioni si tengono in modalità digitale, con accesso dal portale www.enasarco.it/elezioni, tramite link ricevuto via sms o Pec, oppure presso le sedi territoriali Enasarco. Gli orari previsti sono dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 20 il sabato e la domenica.

Fiarc Confesercenti partecipa con due liste: ’Agenti Cresciamo Uniti’, per la componente agenti e consulenti finanziari; ’Cresciamo Uniti’, per la componente imprese mandanti, sostenuta da Confesercenti Leonardo Fabbri, presidente provinciale e regionale. Fiarc Confesercenti lancia un appello alla partecipazione: "Le elezioni Enasarco rappresentano una grande occasione di partecipazione democratica per agenti, rappresentanti, consulenti finanziari e imprese mandanti: ogni voto potrà incidere sul nostro futuro previdenziale e sulla qualità dei servizi che ogni giorno sostengono la nostra attività. Per questo invitiamo tutti a collegarsi al portale Enasarco e a sostenere con il proprio voto le due liste ‘Cresciamo Uniti’ e ‘Agenti Cresciamo Uniti’. È un’opportunità concreta per far valere la voce della categoria in un momento di profondi cambiamenti economici e normativi. Il vostro contributo è essenziale per tutelare i diritti previdenziali e rafforzare i servizi che supportano il nostro lavoro quotidiano".

Gli uffici di Confesercenti sono a disposizione per offrire assistenza e supporto. Si può votare su www.enasarco.it/elezioni; tramite link ricevuto via sms o Pec e nelle sedi territoriali Enasarco.