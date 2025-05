Rinnovo della rete idrica, al via i lavori di Hera

Al via il rinnovo delle rete idrica in piazza Garibaldi a Bondeno. Nella giornata di domani a i tecnici del Gruppo Hera metteranno in servizio una nuova condotta idrica, che sarà collegata alla rete di piazza Garibaldi, all’intersezione con corso Mazzini. L’intervento, in accordo con l’amministrazione comunale, si inserisce all’interno dei lavori di ripavimentazione della piazza.

L’intervento comporterà la sospensione del servizio di distribuzione dell’acqua indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 16 per alcune utenze di via Mazzini, piazza Garibaldi, viale della Repubblica e via Oriani. Gli utenti interessati sono avvisati con volantino porta a porta e, per chi usufruisce del servizio, attraverso l’invio gratuito di un sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Chi volesse comunicare il proprio numero di telefono per attivare il servizio di messaggistica o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

Si ricorda che alla ripresa del servizio il cliente è pregato di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. In caso di imprevisti, l’intervento verrà eseguito il giorno successivo. Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

La nuova rete idrica porterà benefici a tutta la popolazione. è un intervento importante concordato da Hera con l’amministrazione comunale. I disagi temporanei per l’interrogazione dell’erogazione sono propedeutici alla realizzazione di una importante condotta.