Rinviata la chiusura della filiale Monte Paschi. A Formignana addio alla banca il 15 gennaio

Chiuderà il 15 gennaio la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di Formignana. Inizialmente il termine era fissato per la giornata di ieri, ma nei giorni scorsi è giunta una nuova comunicazione ai correntisti. Alle 18 di venerdì scorso il sindaco Laura Perelli è stato contattato telefonicamente dalla direzione della Monte dei Paschi di Siena, la quale ha confermato il posticipo: "Avevo chiesto conferma di quanto ci era stato riferito dai correntisti che ci avevano segnalato il rinvio della chiusura – dichiara la prima cittadina –. E non posso che rimarcare nuovamente una mancanza di rispetto istituzionale". Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, che ha depositato un’interrogazione in assemblea legislativa regionale, e rileva che "non stupisce più di tanto la sorpresa dell’amministrazione locale. Le decisioni dei gruppi bancari passano sovente sopra la testa dei sindaci. Tuttavia, quello che è accaduto è grave, perché lascia una comunità sguarnita di un servizio".