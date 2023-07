"Rione viale Krasnodar, ecco alcuni problemi di viabilità e sicurezza"

Caro Carlino,

ci rivolgiamo al sindaco: siamo ile componenti del Comitato Koesione22 del rione di viale Krasnodar, a cui hanno aderito 140 persone dal Marzo 2022. Vorremmo segnalare una serie di “disfunzioni” emerse da diversi incontri con gli abitanti e dal coinvolgimento degli studenti della scuola media del quartiere, l’istituto comprensivo F. De Pisis. Alcune sono facilmente superabili a nostro avviso, come ad esempio: 1) seppure sia ben visibile il limite dei 30 kmh in entrata dalla rotonda di via Ferraresi, non altrettanto si può dire dell’ingresso da via Bologna o via Mambro: pertanto, la sicurezza di pedoni e ciclisti è messa a repentaglio dall’infrazione continua del limite di velocità; 2) sono presenti punti di scarsa visibilità nell’immissione ai due viali principali e agli incroci, il che rappresenta un elemento di pericolo. Il disagio maggiore deriva dalla chiusura del sottopasso di via dello Zucchero (ottobre 2020). Questa chiusura, inevitabile per l’interramento della ferrovia, ha di fatto isolato il rione. Non è più possibile recarsi in bicicletta, né tanto meno a piedi, nella vicina zona di Foro Boario, o raggiungere la Stazione e il Centro Città in sicurezza. Questo costringe ad usare l’auto per affrontare il traffico di via Ferraresi o obbliga a lunghe deviazioni su via Bologna con la conseguenza di aumento di traffico veicolare anche all’interno del rione. Il nostro Comitato vorrebbe sapere quale sarà il futuro della viabilità tra via Nievo e via dello Zucchero: ci sarà ancora un collegamento ciclo-pedonale? La questione è molto sentita da chi vive il quartiere quotidianamente: da due anni molte persone si chiedono quale sarà il progetto previsto per i due rioni. Pensiamo che i tecnici potrebbero prevedere una efficace soluzione-ponte in attesa della sistemazione definitiva, come prospettato già all’inizio dei lavori. Ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di un incontro per approfondire le tematiche anche con gli amministratori ed i tecnici competenti.

Comitato Koesione22