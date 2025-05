Riparato il guasto sulla linea Portomaggiore-Alfonsine, riparte la circolazione

Dopo la sventura, le riparazioni. È infatti ripresa regolarmente a partire dalle 13 di ieri la circolazione ferroviaria fra Alfonsine e Portomaggiore, sulla linea Ferrara – Ravenna, sospesa dal pomeriggio di giovedì fra Ferrara e Alfonsine per un guasto che ha coinvolto un treno regionale e la linea di alimentazione elettrica. La sventura che abbiamo raccontato sulle nostre pagine, riportando anche la testimonianza diretta dell’ex capogruppo pentastellato in Consiglio Comunale Tommaso Mantovani che per motivi di lavoro (è docente al liceo di Argenta) si trovata sul convoglio bloccato a causa del distacco del pantografo.

Resta ancora chiusa la tratta Ferrara – Portomaggiore comunque stanno continuando i lavori di ripristino dell’infrastruttura. Circa trenta i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici impegnati dal tardo pomeriggio di giovedì – e per l’intera notte – nelle attività di controllo della linea fra Ferrara e Alfonsine che ha reso necessario anche il ripristino di oltre due chilometri di linea di alimentazione elettrica. Da ieri pomeriggio i treni regionali di Trenitalia Tper sono stati cancellati nel tratto ferroviario fra Ferrara e Portomaggiore, mentre sono stati ripristinati regolarmente fra Portomaggiore e Ravenna. Regolare anche il servizio sulla Ferrara – Codigoro.

Fra Ferrara e Portomaggiore è attivo un servizio di autobus con tempi di percorrenza che potrebbero aumentare anche in relazione al traffico stradale. Il numero dei posti sui bus potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio offerto.