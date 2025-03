Riparazione del portone della camera calda

Prenderanno il via domani i lavori di riparazione del portone di ingresso della camera calda del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cona. Gli interventi, dopo i necessari collaudi, saranno terminati entro la fine della settimana. La camera calda verrà interdetta per le intere giornate di giovedì 27 e venerdì 28 marzo per eseguire la manutenzione al pavimento della camera calda stessa. Per consentire la corretta esecuzione dei lavori e la regolare circolazione dei mezzi di soccorso è stato attivato l’accesso alla seconda camera calda, che si trova accanto a quella principale. La modifica della viabilità sarà evidenziata da apposita segnaletica. Il tutto per evitare ulteriori disagi agli automobilisti e ai cittadini che transitano in quella zona.