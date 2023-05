Riparazione e noleggio bici, ecco il ‘Bike point’

È stato ufficialmente inaugurato, in via dello Squero 3, il Bike Point Comacchio gestito dall’associazione Stazione sociale. All’appuntamento hanno partecipato gli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti e una rappresentanza del Cineclub Fedic Delta del Po. La struttura, dotata di videosorveglianza, illuminazione esterna a Led e bagni pubblici anche per persone con disabilità (fruibili durante le ore di apertura), nonché di una stazione meteorologica professionale consultabile sia in loco che online, offre diversi servizi dedicati a turisti e appassionati di ciclismo. Tra questi, un punto gratuito di ‘self repair’ della bicicletta. Non solo: vi è anche la possibilità di carico acqua per camperisti e un punto di ricarica batterie e-Bike (previa piccola offerta ai volontari), cartellonistica informativa e un monitor esterno che racconta il territorio attraverso video promozionali, noleggio biciclette in collaborazione con partner del settore. Tutto nello stabile, che ha ricevuto la necessaria manutenzione.