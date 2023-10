Riparte ’Ferrara musica al Ridotto’. Vetrina per i giovani in 25 concerti

Venticinque concerti tra ottobre e aprile. Quasi una stagione parallela in dialogo con quella principale, dedicata alla musica da camera e al pianoforte. Un’autentica vetrina per tanti giovani musicisti e per le istituzioni ed associazioni musicali della nostra città.

La terza edizione di “Ferrara Musica al Ridotto” prenderà il via domenica 15 ottobre alle 10,30 con un concerto-spettacolo dedicato da Bal’danza a Barbara Strozzi, in collaborazione con Ctu e Fidapa. Sempre Bal’danza sarà promotrice di un appuntamento pianistico incentrato su musiche di Fanny Mendelssohn (29 ottobre, pianista Martina Frezzotti). Al focus sulla musica al femminile aderirà il conservatorio Frescobaldi con Lieder e Chanson di compositrici dell’Ottocento che saranno proposte domenica 4 febbraio nell’interpretazione di Marina De Liso, Maria del Mar Donaire e da Andrea Ambrosini. La massima istituzione formativa della città si confermerà anche quest’anno partner principale di “Ferrara Musica al Ridotto” con i sette episodi di “Ferrara Duo Piano Festival”, di scena dal 5 novembre al 17 dicembre, ogni domenica alle 10,30. Gli allievi delle classi di pianoforte saranno protagonisti dei primi cinque appuntamenti (5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre) con Concerti di Mozart, Beethoven, Schumann, Ravel e Šostakovič realizzati a due pianoforti. I duo pianistici Muriel Chemin-Massimo Somenzi e Maria Perrotta-Roberto Russo completeranno il cartellone come la Sonata op. 34b di Brahms e le Danze Sinfoniche di Rachmaninov, in programma il 10 e il 17 dicembre. Il secondo nucleo artistico della rassegna, dedicato a Schubert, troverà spazio nelle domeniche tra il 21 gennaio e il 10 marzo 2024, con tre appuntamenti curati dai Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara e altri quattro con docenti ad allievi del Conservatorio. Due recital saranno dedicati al pianoforte: il concerto solista di Fernando Scafati (a partire dalle Sonate D 571 e D 575) e quello del duo Sergio Baietta-Debora Villani, con tutto il meglio della vasta produzione di Schubert, inclusa la Fantasia in fa minore. Un terzo recital pianistico sarà quello proposto dal pianista bolognese Pietro Fresa il 14 aprile. Assieme al Conservatorio, all’Associazione Bal’danza e all’Orchestra Città di Ferrara, il cartellone 2324 di Ferrara Musica al Ridotto confermerà la collaborazione con l’Accademia Corale “Veneziani” diretta da Teresa Auletta. Al sodalizio (nel 2025 compirà 70 anni) fanno capo due progetti monotematici, rispettivamente dedicati alla Giornata della Memoria il 24 gennaio (melodie ebraiche rielaborate da Luca Buzzavi, letture e riflessioni da parte di Piero Stefani) e a Max Reger nel centocinquantenario della nascita (17 marzo, organista Gabriele Martin). La rassegna si completerà con una conversazione-concerto dedicata a Morricone da Aurelio Canonici e Marcello Corvino (14 gennaio) e con le “Cartoline dal Sud” degli Anema realizzate il 24 marzo per i dieci anni di attività del gruppo, entrambi in collaborazione con il Comunale. Due escursioni nella contemporaneità e nel Barocco saranno quelle condotte da Istantanea Ensemble (22 ottobre, musiche di) e le “Quattro Cantate ai tempi di Haendel” dell’Enchiridion Consort, domenica 7 aprile. Un recital Alberto Vingiano, chitarrista, dedicherà il 15 ottobre alle 20.30 alla memoria del suo insegnante Roberto Frosali, scomparso quest’anno.