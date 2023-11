Riparte il cantiere a Belriguardo dopo la scoperta di nuovi reperti

Riaprirà nei prossimi giorni a Voghiera il cantiere finalizzato alla costruzione di un parcheggio di fianco alla delizia estense di Belriguardo, interrotto dal mese di agosto, vale a dire quando furono rinvenuti dei reperti archeologici interessanti. "Sono stati trovati in un butto – spiega il vicesindaco di Voghiera, Isabella Masina, che ha delega alla Cultura – una sorta di fossa come si dice nel gergo degli archeologi, dove venivano buttati i rifiuti delle stoviglie. Sono tutti di epoca rinascimentale e primi del Seicento, che rappresentano una preziosa testimonianza del passato. Sono suppellettili, vasellame, piatti e altro. In più è stata scoperta una strada di collegamento fino alla Delizia: sapevamo che doveva esserci, adesso ne abbiamo avuta la dimostrazione. Ricordo che alcuni anni fa, sempre a Belriguardo, nella prima Corte, erano state trovate testimonianze della pavimentazione". Che ne farete di tutto quello che è stato scoperto? "Confluirà nel museo archeologico, che già accoglie tanti reperti rinvenuti nella necropoli romana di Voghenza. Il nostro Comune è ricco di testimonianze del passato, quanto è stato trovato renderà il museo ancora più attraente per i visitatori". Quando riaprirà il cantiere? "Gli addetti hanno fatto il sopralluogo, se non ci saranno intoppi riaprirà a metà novembre. E’ un investimento importante per un Comune come il nostro, circa 500 mila euro, erogati dal ministero per i Beni e le Attività Culturali nel filone Ducato Estense".

Franco Vanini