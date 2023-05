Riparte il pedibus per gli alunni "Così si diventa veri cittadini"

È ripartito il "Pedibus", ulteriore misura del progetto Mobilityamoci, che vede i bambini della scuola primaria "Maria Montessori", esempi di un impegno ecologista concreto e possibile. Una lunga carovana di bambini ha percorso le vie del centro di Portomaggiore, partendo dal parcheggio del supermercato Lidl, in via XXIV Maggio, per arrivare a scuola in perfetto orario, accompagnati dai volontari e da alcune docenti dell’istituto. Con le stesse identiche modalità, il "Pedibus" diventerà un appuntamento fisso ogni venerdì di maggio. "Andare a scuola a piedi – commenta il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Michela Bigoni - in compagnia di amici e con la supervisione e la guida sicura di personale specializzato è un modo sicuramente ecosostenibile, ma che responsabilizza ed educa il bambino alla cittadinanza attiva".