Riparte il Teatro Borgatti con Drusilla e Gerini E il 25 novembre riapre la Pinacoteca dopo il sisma

La stagione del teatro Borgatti parte con l’annuncio di una riapertura molto attesa: a margine dell’evento di presentazione è stata infattti annunciata la riapertura della Pinacoteca di Cento, prevista per il 25 novembre, a più di undici anni dal terremoto. Ospite d’onore alla presentazione Gaia de Laurentiis,uno dei nomi di spicco della stagione, in cui brillano quelli di Drusilla Foer, Emilio Solfrizzi, Pamela Villoresi, Claudia Gerini, Gianluca Guidi, Oblivion e Vito. In programma ventidue titoli che, dal 4 novembre 2023 al 9 maggio 2024, comprenderanno sette cartelloni tra spettacoli di prosa, eventi speciali, concerti jazz, operetta, musical, pomeriggi per famiglie e commedie dialettali al debutto.

Riproposta la rassegna della domenica pomeriggio che include una produzione tutta a cura della Fondazione Borgatti. Sarà riproposta anche ’Musica e Arte a Cento’, la rassegna concertistica nei luoghi d’arte del comune, che funge anche da guida per far conoscere le bellezze artistiche del territorio, con eventi gratuiti affiancati dalla possibilità di lasciare un contributo che sarà usato per il Borgatti. "Il teatro è un potente strumento di crescita e concorre al benessere individuale e sociale, è un’opportunità di arricchimento che equilibra mente e corpo e della quale è impossibile fare a meno – commenta Giorgio Zecchi, presidente della Fondazione –; un anno che vede la rinascita del Teatro Borgatti con l’emozione dell’inizio dei lavori di recupero post-sisma". Gli fa eco l’assessore alla cultura Silvia Bidoli: "Siate pronti a lasciarvi coinvolgere da una straordinaria stagione teatrale, che valorizza il teatro come un luogo di connessione, condivisione e scoperta". Eventi clou il 13 marzo con Drusilla Foer in ‘Venere Nemica’, e il 12 aprile con Claudia Gerini e Solis String quartet in ‘Qualche estate fa: vita, poesia e musica di Franco Califano’.