Riparte la Scuola di sviluppo . Per formare i dirigenti di domani: "La famiglia continua a crescere"

All’Oasi di Canneviè, nel cuore del Delta, si è alzato il sipario sulla terza edizione della Scuola di sviluppo territoriale di Ferrara. Un progetto nato per formare la futura classe dirigente che amplia la propria rete di sostenitori. Ad aprire, Ruggero Villani, presidente del Comitato promotore: "La famiglia cresce – ha spiegato – con l’ingresso di Provincia, Comune di Cento e Cisl. Partiamo da qui con la speranza per il futuro". Al fianco delle istituzioni, i rappresentanti delle realtà economiche locali: da Legacoop Estense a Emilbanca, da Confagricoltura a CNA. Un filo rosso lega tutti gli interventi: l’urgenza di coniugare competenze, visione e radicamento territoriale.

La Summer School 2025, dal 3 settembre fino a oggi, è il cuore pulsante del percorso: tre giorni di formazione intensiva e confronto generazionale. La prima giornata ha messo a fuoco le sfide demografiche. Caterina Pazzi (Camera di Commercio Ferrara-Ravenna) ha parlato di ’inverno demografico’, con dati allarmanti: nella nostra provincia 288,5 anziani ogni 100 bambini e saldo naturale negativo da cinquant’anni. Giorgio Tinacci, fondatore di ’Casavo’: "Vogliamo essere il primo punto di contatto per ogni venditore", ha raccontato, ricordando i grandi investitori che sostengono il progetto, da Unicredit a Exor. La giornata si è chiusa con il racconto di Federico Bastiani, ideatore di Social Street: una rete nata da un semplice gruppo Facebook, oggi ampiamente diffusa "A costo zero si può ridare vita alle relazioni di quartiere", ha detto.

Il secondo giorno guarda al futuro del lavoro. Protagonista Fabiana Andreani, content creator: "Bisogna allineare sogni e valori, gestendo il rischio con lucidità", ha spiegato in un laboratorio sulle soft skills. Poi spazio agli strumenti per fare impresa, con Donata Folesani e Maria Giovanna Govoni (Art-er), e alle analisi di contesto proposte da Social Seed S.r.l.

Infine l’incontro con il gruppo ’20x30’, con il vicesindaco Alessandro Balboni, il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, Giovanni Missanelli (Assomela), Federico Stanzani (Consorzio Italiano Vivaisti), Arianna Silvestri (Generazioni Legacoop Estense), Marco Rizzo (Laboratorio Aperto) e Federico Poli (Manager di Marposs, Gruppo Giovani Federmanager Ferrara). A moderare, il giornalista Federico Di Bisceglie. La giornata di oggi, sarà aperta da Marcello Mangolini (assistente di Stefano Bonaccini al parlamento Europeo) e dallo stesso Di Bisceglie.