Riparte l’adeguamento del pronto soccorso

Scatta oggi la ripresa dei lavori strutturali per l’adeguamento del Pronto Soccorso di Argenta, che coinvolgeranno alcuni locali. L’attività del Pronto Soccorso non subirà variazioni e l’accesso, sia pedonale che tramite mezzi di emergenza/ambulanze, rimane invariato tramite camera calda. Si tratta della seconda fase del progetto di adeguamento e riqualificazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Argenta finanziato per 1,1 milioni di euro con fondi regionali, ricompresi poi confluiti nel Piano di ripresa e resilienza. I lavori, che nel mese di dicembre hanno interessato la rampa di accesso alla camera calda, in questa fase coinvolgeranno alcuni locali interni senza appunto ripercussioni sulle attività sanitarie e sulla viabilità. Prosegue anche il cantiere per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), che sorgerà nella sede della Medicina di Gruppo di Argenta, nell’edificio 19 dell’ospedale "Mazzolani Vandini". In settimana inoltre è prevista la conclusione dei lavori esterni che, per ragioni di sicurezza, hanno comportato la chiusura del parcheggio di pertinenza dell’edificio 19, che sarà quindi ripristinato entro lunedì 22 gennaio. Dopo il trasferimento del Pronto Soccorso nel nuovo corpo, il fabbricato ristrutturato sarà destinato ad attività ambulatoriali diurne. Gli interventi strutturali si accompagnano alle dotazioni tecnologiche: è stata infatti acquisita una diagnostica radiologica portatile di Pronto Soccorso per un importo di 82 mila euro.

