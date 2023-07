Riparte l’occupazione "Le guide a pieno regime, avevano perso il lavoro"

Positivo l’andamento, per nulla lento, del turismo nella nostra città e nei sette lidi. Anche se, ancora una volta, a fare la parte del leone sono spiagge e ombrelloni, lettini e tintarella. Comacchio e i i suoi lidi continuano a crescere sia sul fronte del mercato interno che estero (+9,5% gli arrivi e +1,4% i pernottamenti). A disegnare dove sta andando il nostro turismo è Linda Veronese, responsabile della Cna per i comparti del turismo e del commercio.

"Il trend è assolutamente positivo – precisa –. In città, un dato che racconta quello che sta succedendo, gli albergatori non hanno in pratica mai avuto un periodo di bassa stagione, tutto full. Ci sono stati e ci sono ancora adesso grandi flussi di villeggianti che puntano sulla città". In un mondo che ormai si scopre sempre più green, hanno conquistato un loro spazio gli agriturismi, bed & breakfast, case vacanza. "Abbiamo in effetti – prosegue la sua analisi – un dato molto interessante. Il cosidetto extralberghiero sta facendo da traino su Ferrara, il settore ha un incremento del 17,2% di arrivi e segna un + 33,1% di pernottamenti". Un bel segnale, che spezza una lancia per l’avanzare del turismo sostenibile, con famiglie che scoprono la campagna, per i bambini spesso un universo ancora inedito, relegato nelle pagine di un libro. Agriturismi che vuole dire Delta del Po. L’altra buona notizia riguarda l’occupazione. Erano state le prime a pagare lo scotto dei divieti e stop legati alla pandemia. Le guide turistiche erano rimaste ferme per mesi, ragazzi che avevano chiuso la partita iva alla ricerca di altri sbocchi lavorativi. "Molti – riprende la responsabile della Cna per il turismo – hanno aperto di nuovo la partita iva, sono ritornati a fare quello che la pandemia aveva loro tolto. Ci sono state anche nuove assunzioni. Le guide sono tornate a pieno regime con un cambiamento della richiesta (più gruppi familiari, coppie e piccole comitive). Anche le scolaresche con le gite hanno portato molto lavoro. Anche questo è un bel segnale per la nostra economia, parliamo di giovani che hanno ritrovato la loro passione ed un futuro".

Qualche neo rimane. E’ negativo il confronto sull’anno 2019 degli stranieri. Arriva a toccare la percentuale di meno 27,5% la voce ’arrivi’. I pernottamenti sono a meno 7,5%. "Le nostre agenzie turistiche di riferimento – precisa – indicano un forte flusso di italiani oltre i confini. Viceversa non siamo tornati ai livelli precedenti il periodo della pandemia per quanto riguarda gli arrivi dall’estero. Uno spicchio di questo mercato ce lo siamo perso per strada, va in qualche modo recuperato giocando sui tesori che ha il nostro paese, tesori unici. Complessivamente il 2023 si sta avviando al meglio, sta superando il tanto positivo 2019 pre-covid su cui si stanno facendo tutti i confronti".

Mario Bovenzi