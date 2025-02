Ripartono i ’Dialoghi’. Ospite Marco Scarazzatti e le sue forme d’amore

Oggi alle 17 biblioteca Bassani di Barco, continua la rassegna ’Dialoghi d’autore’. La biblioteca è lieta di accogliere l’esordio letterario di Marco Scarazzatti, il cui romanzo nasce da un’indagine personale in cui si confrontano vari tipi di amore: l’amore vissuto dal vivo e quello virtuale. Riferendosi ad esperienze realmente accadute, Scarazzatti intraprende un viaggio alla scoperta di come l’amore possa dare e – al contempo – portare via in pochissimo tempo.

Marco Scarazzatti è giornalista. Lavora dal 1998 per ’Il gazzettino del nordest’. Ha collaborato con svariate testate giornalistiche, anche nazionali, tra le quali ’La gazzetta dello sport’ e ’TuttoSport’. Curioso, amante della cultura in tutte le sue svariate forme, Scarazzatti da ottobre 2022 ha ideato la pagina Facebook ’A spasso con Marco’, nella quale racconta il ’suo’ Polesine, non disdegnando anche le altre province limitrofe.

ð: 0532797414 o l’indirizzo mail: info.bassanicomune.fe.it