Ripartono i treni sulla linea per Ravenna Allarme lungo l’Idice

Ripartono i treni sulla linea Ferrara-Ravenna. Nel ravennate procede il ripristino della circolazione ferroviaria dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Dalle 11 di ieri, fanno sapere le Ferrovie, "è stato riattivato il tratto fra Lavezzola e Mezzano sulla linea Ferrara-Ravenna". Gli abitanti della borgata "Corea", a Campotto, che vivono a ridosso del ponte sull’Idice, non hanno intenzione di lasciare le loro case. "Macchè – dicono – negli ultimi 50 anni, anche se non a questi livelli, casi come questi si sono già verificati. Non ce ne andremo". L’allagamento delle campagne è in fase di diminuzione. Gli argini reggono, ma la pressione dell’acqua spinge forte. Il ponte che al confine con Spazzate Sassatelli porta a Conselice è stato chiuso. Mentre ieri da ponte Bastia per raggiungere Ravenna bisogna passare per Filo ed Alfonsine. Era interdetto il tratto della Statale 16 che costeggia il Reno sino a Villa Pianta sul Santerno. Gli impianti di regimazione delle acque da parte del consorzio della Bonifica Renana fanno la loro parte. Precipitazioni sono in vista per il fine settimana. Al momento dunque l’emergenza non è finita. "Gli addetti ai lavori, tra cui anche protezione civile e forze dell’ordine – spiega il sindaco Andrea Baldini – sono in piena operatività, per garantire il presidio del territorio. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha avviato la procedura per la richiesta dello stato di calamità naturale". Le chiaviche Accursi e Cardinala, quest’ultima dopo la tracimazione del terrapieno Coronella, sono deputate a far defluire i corsi ingrossati dei canali nell’area attorno al Museo delle Valli, del Parco della Pieve di San Giorgio

e delle zone limitrofe.

Nando Magnani