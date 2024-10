Ripartono le ’Camminate della Salute’

Sono ripartite a Bondeno le Camminate della Salute “In cammino… verso nuovi orizzonti”: due appuntamenti a settimana, ogni lunedì e mercoledì dalle 15 con partenza presso il parcheggio alberato di Villa Borselli, dedicati a passeggiate da 3,5 chilometri arricchite da esercizi articolari. Le Camminate sono realizzate da Zenit Professione Benessere, nell’ambito del progetto “Palestre che Promuovono Salute” della Regione, in collaborazione con Ausl Ferrara e con il Comune che, tramite un apposito stanziamento dai contributi per i Servizi sociali, rende la partecipazione a Bondeno libera e gratuita per tutti gli interessati. La referente del progetto Chiara Fabbri e l’istruttrice durante le camminate Beatrice Turatti sono state accolte in Municipio dal sindaco, Simone Saletti, per presentare il nuovo corso della progettualità. Le Camminate sono un’attività semplice e alla portata di tutti: partite all’inizio del mese, proseguiranno almeno sino a giugno, e già adesso coinvolgono una platea di venticinque aderenti (principalmente donne, tra i 50 e i 70 anni), molti dei quali scelgono di tornare anno dopo anno. L’adesione al gruppo di cammino, oltre ad essere gratuita, è libera, volontaria e sempre aperta a persone di qualunque età.