Ripascimento delle spiagge, ok il tratto a Nazioni

COMACCHIO

Quattro draghe sono al lavoro per accelerare i tempi del ripascimento della costa ferrarese nell’ambito del Progettone 4, predisposto dalla Regione. Ad aggiornare sull’andamento delle opere attualmente in corso attraverso la propria pagina Facebook, è la vicepresidente della Regione con delega alla Sicurezza territoriale e Protezione civile Irene Priolo: "Abbiamo completato il tratto di Lido delle Nazioni e la prima parte del Lido di Pomposa – riporta –. Ultimeremo i lavori entro la fine di aprile come da accordi presi con i gestori degli stabilimenti balneari. Continuiamo ad operare per far avanzare sensibilmente la linea di spiaggia emersa". Il progetto che sta avanzando, prevede il ‘rimpinguamento’ di tre chilometri e mezzo di litorale, compresi fra Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa, con quasi 150mila metri cubi di sabbia. Attraverso tubazioni galleggianti e pompe di rilancio, il materiale viene trasportato a terra e quindi sistemato a riva per arricchire le spiagge. La sabbia viene prelevata dal tratto di mare immediatamente prospicente il Lido degli Estensi, dove sono presenti depositi sub litoranei. Un’operazione del valore di 3,3 milioni di euro. Come rimarcato dalla vicepresidente Priolo, l’obiettivo è concludere il cantiere entro fine aprile, prima dell’avvio della stagione balneare.