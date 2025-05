Ripensare il male, . Arendt e Levi. La lezione di Forti

Nel quadro dell’anno Arendt, promosso in occasione del 50esimo anniversario della scomparsa della filosofa (1906-1975), il Meis e il dipartimento di Studi umanistici di Unife organizzano un ciclo di incontri dedicato a una delle voci più lucide e attuali del pensiero novecentesco: Hannah Arendt. Il secondo evento è previsto per oggi alle 17 al Meis (Via Piangipane 81): interviene Simona Forti (Scuola Normale Superiore) con una lezione dal titolo ‘Ripensare la normalità del male, Hannah Arendt e Primo Levi’.